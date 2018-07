Adelige Muse: Moss und Campbell trauern um Annabelle Neilson

Zwischen Royals und Ruin

Ihr Leben in Londons High Society präsentierte Neilson von 2014 bis 2015 in der Reality-Show Ladies of London. Annabelle benutzte die Serie als Möglichkeit, sich als Kinderbuchautorin und Illustratorin zu etablieren, veröffentlichte eine Reihe von Büchern namens "Me Me Me's". Die Show dokumentierte unter anderem ihr Leben in Londons High Society, einschließlich eines verheerenden Pferdeunfalls im Juni 2013, bei dem sie sich mehrfache, ernsthafte Verletzungen zuzog, darunter ein gebrochener Rücken samt Becken. Während der langwierigen Genesung wurde Annabelle größtenteils von ihren Eltern in ihrem Haus an der Kings Road in Chelsea betreut. Es heißt weiters, sie hätte seitdem an starken, chronischen Schmerzen gelitten. Die Umstände, die nun zu ihrem Tod führten, sind bisher noch nicht bekannt. Ihre Ehe mit Rothschild-Erbe Nathaniel (47) blieb kinderlos, ebenso ihre Beziehung zu Edward Spencer Churchill.

Magersucht und Heroin-Sucht

Trotz ihrer privilegierten Familienverhältnisse hatte Neilson keine leichte Kindheit und Jugend. Es heißt, sie wurde in der Schule gehänselt, litt an Magersucht und wurde mit 16 in Australien von einem Mann zwei Stunden lang so stark misshandelt, dass sie anschließend eine rekonstruktive Operation benötigte.

Mit ihrem Heroinkonsum hat sie wohl versucht, die traumatischen Erlebnisse der Jugend zu verdrängen. Zuletzt soll Annabelle keine Drogen mehr konsumiert haben, jedoch unter Depressionen gelitten haben.