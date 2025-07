Wenn man zu viel Geld hat: Die absurdesten Geschenke der Stars an ihre Partner

Die Aktion erinnert aber an das eine Mal, als Kanye West ein Streichorchester arrangierte, um seine damalige Frau Kim Kardashian am Muttertag 2016 mit einem Hauskonzert zu überraschen. Kim wurde von den Musikern in ihrem Wohnzimmer geweckt. Die Gruppe war ganz in Weiß gekleidet und spielte eine Auswahl von Liedern, die ihre älteste Tochter North West ausgesucht hatte.