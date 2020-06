Abgebrannt: Pierce Brosnans Haus nach den Flammen

Laurent Paris'

Der ehemalige 'James Bond'-Darsteller ist derzeit mächtig stolz auf seinen Sohn Dylan, denn wie bereits im November bekannt wurde, ist dieser das neue Gesicht von 'Saint. Für eine neue Kampagne von Fotografwurde der schlanke Schönling abgelichtet und macht dabei keine schlechte Figur. Privat läuft es für diealso einwandfrei. Auch beruflich hataber alle Hände voll zu tun und muss sich nicht arbeitslos melden: 'The Coup', 'Survivor', 'The Moon and the Sun' sind bereits abgedreht, für 'Urge' steht der Ire derzeit vor der Kamera . Fans des Schauspielers können sich also auf mehrere neue Filme mit dem dunkelhaarigen Charmeur freuen.