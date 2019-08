Aaron Taylor-Johnson wusste sofort: Sam ist seine "Seelenverwandte"

2012 wurde dann schließlich geheiratet und Tochter Romy Hero geboren. Eine wilde Liebesgeschichte, die, anders als viele schnell geschlossene Star-Ehen, jedoch von Dauer ist. Ein ganzes Jahrzehnt verbringt das Paar schon miteinander.

Im Interview mit The Telegraph sprach Aaron Taylor-Johnson nun über den Moment der sein gesamtes Leben von heute auf morgen veränderte. "Ich wusste sofort, dass ich in Sam meine Seelenverwandte gefunden hatte und den Rest meines Lebens mit dieser Person verbringen wollte", erzählte er. "Ich erinnere mich noch sehr gut daran, und ein Jahr später machte ich ihr den Antrag. Ich wusste, dass ich eine Familie mit ihr haben wollte, ich wusste, dass ich Kinder haben wollte, und einen Monat später war sie schwanger."

Was die Altersunterschiede anbelangt, bestand Aaron darauf, dass er "nie auch nur für eine Sekunde einen Altersunterschied gespürt hat" und würdigte Sams Begeisterung für das Leben und seine positive Einstellung.

Das Paar brachte zudem den ersten gemeinsamen Film seit "Nowhere Boy" heraus. In der Romanverfilmung "A Million Little Pieces" führte Sam Regie und Aaron spielte die Hauptrolle.