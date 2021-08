9 Monate nach Tod seiner Tochter: Fernseharzt Johannes Wimmer wieder Vater geworden

"Mein Vaterherz schlägt fröhlich und laut. Das Medizinerherz ist gespannt", sagte der deutsche Mediziner und TV-Arzt Johannes Wimmer, bekannt durch seine Erklär-Videos, kürzlich der deutschen Bild-Zeitung und verkündete damit, bald wieder Vater zu werden. Es wird ein Mädchen: "Ich habe im Kopf überschlagen, wann das neue kleine Leben entstanden ist. Wenn (Ehefrau) Clara jetzt schwanger ist, dann haben sich sie und Maxi ja die Klinke in die Hand gegeben."

Erst im vergangenen Jahr haben Wimmer und seine Frau ihre erste Tochter verloren. Maximilia litt an an einem Hirntumor und musste vor ihrem Tod Wochen auf der Intensivstation verbringen, hatte der 38-Jährige auf Instagram geschrieben, bevor sie im November 2020 starb. "Maximilia hat sich im Schlaf, geborgen und umsorgt in unserem Bett, auf die Reise zu den Sternen begeben. Unsere gesamte Familie konnte in Ruhe und Frieden Abschied nehmen", sagte Wimmer damals gegenüber Bild. Sie wurde nur neun Monate alt.

Nun verkündete Wimmer die frohe Botschaft auf Instagram: Sein zweites Kind hat bereits das Licht der Welt erblickt.