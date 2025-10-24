Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann-Syndrom: "9-1-1: Nashville"-Star stirbt mit 23 Jahren

Trauer um Schauspielerin Isabella Tate. Der aus der Serie "9-1-1: Nashville" bekannte Nachwuchsstar ist am 19. Oktober im Alter von nur 23 gestorben, wie aus einem Nachruf eines örtlichen Bestattungsunternehmens hervorgeht.

"9-1-1: Nashville"-Star litt an Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann-Syndrom

Die junge Frau hatte erst vor Kurzem ihr Studium an der Middle Tennessee State University abgeschlossen und ihre erste Schauspielrolle in "9-1-1: Nashville" ergattert. Am Donnerstag teilte Tates Talentagentur auf Instagram mit, dass die Schauspielerin an einer seltenen Form der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit gestorben sei.

Sie sei friedlich gestorben. Die Familie bittet um Privatsphäre, während sie den Verlust verarbeitet.