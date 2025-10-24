Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann-Syndrom: "9-1-1: Nashville"-Star stirbt mit 23 Jahren
Trauer um Schauspielerin Isabella Tate. Der aus der Serie "9-1-1: Nashville" bekannte Nachwuchsstar ist am 19. Oktober im Alter von nur 23 gestorben, wie aus einem Nachruf eines örtlichen Bestattungsunternehmens hervorgeht.
"9-1-1: Nashville"-Star litt an Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann-Syndrom
Die junge Frau hatte erst vor Kurzem ihr Studium an der Middle Tennessee State University abgeschlossen und ihre erste Schauspielrolle in "9-1-1: Nashville" ergattert. Am Donnerstag teilte Tates Talentagentur auf Instagram mit, dass die Schauspielerin an einer seltenen Form der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit gestorben sei.
Sie sei friedlich gestorben. Die Familie bittet um Privatsphäre, während sie den Verlust verarbeitet.
Das Charcot-Marie-Tooth-Hoffmann-Syndrom betrifft Nerven, welche die Muskelbewegung kontrollieren und die sensorischen Informationen an das Gehirn übermitteln.
Die Charcot-Marie-Tooth Association (CMTA) erklärt laut People: Die Erkrankung "ist eine seltene Multisystem- und Multiorganerkrankung, die lebenslange, fortschreitende Symptome verursacht, darunter Muskelschwäche und -atrophie in Armen und Beinen, Gefühlsverlust und andere Komplikationen."
Die Schwäche setzt im Unterschenkel ein und breitet sich nach und nach über die Gliedmaßen aus.
Die Symptome führen häufig zu Problemen mit dem Gleichgewicht, dem Gehen, dem Gebrauch der Hände und anderen alltäglichen Aktivitäten.
Tates Talentagentur teilte einen Link für Spenden an die CMTA hinzu und fügte hinzu: "Anstelle von Blumen bittet die Familie um Spenden im Gedenken an Izzy unter demselben Link."
