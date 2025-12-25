50 Jahre „Iron Maiden“: Metal zwischen Wucht und Feinarbeit

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Dass aus Frustration etwas ganz Großes entstehen kann, beweist die britische Band „Iron Maiden“, die zu den kommerziell erfolgreichsten und beständigsten Metal-Bands der Welt gehört. Bassist Steve Harris (69) gründete sie exakt heute vor 50 Jahren, weil er seine eigene musikalische Vision in seinen früheren Bands nicht umsetzen konnte. Er hatte klare Vorstellungen von der Musik, die er spielen wollte: kraftvoller Heavy Metal mit melodischen Gitarren, komplexen Strukturen und treibendem Bass, wie Hits wie „Run to the Hills“ (1982), „The Number of the Beast“ (1982) oder „Fear of the Dark“ (1992) beweisen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/Javier Martín Steve Harris

Zum Namen ließ er sich durch den Film „Der Mann mit der eisernen Maske“, in dem das Folterinstrument „Eiserne Jungfrau“ (Iron Maiden) vorkam, inspirieren. Das Debütalbum „Iron Maiden“ erschien 1980. Die Anfangsjahre waren turbulent, es gab viele Wechsel der Bandmitglieder. Seit 1999 ist die Formation mit Sänger Bruce Dickinson (67), den Gitarristen Dave Murray (68), Adrian Smith (68) und Janick Gers (68), Schlagzeuger Nicko McBrain (sein letzter Live-Auftritt als Tourdrummer war allerdings 2024) und Bandgründer Steve Harris am Bass eine eingeschworene Metal-Einheit.

Wie der unverkennbare Sound gehört auch Maskottchen „Eddie the Head“ dazu. Erstmals tauchte er 1980 schattenhaft auf der Single „Running Free“ auf, auf dem selbstbetitelten ersten Studioalbum war er dann vollständig zu sehen. Geschaffen wurde die Figur vom britischen Künstler Derek Riggs (67). „Eddie“ ist auch fixer Bestandteil der Bühnenshows. Selbst Bandmanager Rod Smallwood (75) schlüpfte früher schon ins schaurige Kostüm.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/VICTOR LERENA Eddie“ tauchte zum ersten Mal auf der Single “Running Free“ (1980) auf. Heute ist er auch fixer Bestandteil der Bühnenshows

Aber auch ein Teddybär war bis Dezember 2024 immer dabei, nämlich als persönlicher Talisman von Schlagzeuger Nicko McBrain (73). „Sooty“ saß vorne auf seinen Drums, mit McBrain ging aber auch er in Tour-Pension. Bei den Liveshows sitzt jetzt Simon Dawson (66) am Schlagzeug. Apropos Liveshows: Vor „Iron‑Maiden“-Konzerten läuft traditionell als letzter Pre-Show-Song „Doctor, Doctor“ von UFO. Nach dem Konzert wird regelmäßig „Always Look on the Bright Side of Life“ von Monty Python abgespielt. Und auch der Fanspruch „Up the Irons“ hat eine lange Tradition, und zwar inspiriert von Steve Harris’ Lieblings-Fußballklub West Ham United. Trotz 50 Jahren Heavy Metal auf dem Buckel denkt der bald 70-jährige Harris noch lange nicht ans Aufhören.