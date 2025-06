50 Jahre ‘Der Weiße Hai’: Die Geheimnisse hinter dem Meeres-Thriller

Als sich Spielberg des Projekts annahm (Die Romanvorlage kommt von Peter Benchley), stand er mit 27 Jahren gerade am Anfang seiner Regiekarriere. So plante er auch nur 55 Tage für die Dreharbeiten ein, doch daraus wurden dann schlussendlich 159.

Auch Preise gab’s einige für den Film, etwa drei Oscars, einen Golden Globe, einen Bafta-Award und einen Grammy. Aufgrund des großen Erfolges gab’s drei Fortsetzungen.

In die Rolle des Meeresbiologen Matt Hooper schlüpfte der US-amerikanische Schauspieler Richard Dreyfuss. Dabei wollte dieser am Anfang gar nicht und lehnte zuerst ab.

"Aber dann hatte ich einen Film gesehen, den ich davor gedreht hatte, und fand meine Performance darin so schlecht, dass ich Steven anrief und ihn anflehte, die Rolle spielen zu dürfen", so Dreyfuss in der Dokumentation "In the Teeth of Jaws".