5 Promi-Paare, deren Ehen gleich zwei Mal gescheitert sind

Tech-Milliardär Elon Musk und die britische Schauspielerin Talulah Riley haben im März 2016 zum zweiten Mal ihre Scheidung beantragt. In dem bei einem Gericht in Los Angeles eingereichten Antrag versichern sie damals, seit einem halben Jahr getrennt zu leben. Sie wollten sich weiterhin gelegentlich sehen, "als Freunde". Das Paar hatte 2010 geheiratet, im Juli 2013 folgte nach einer ersten Scheidung dann die zweite Hochzeit. Zu Silvester 2014 reichte Musk erneut die Scheidung ein, zog den Antrag dann aber sieben Monate später wieder zurück. Musk hatte sich 2010 von der Science-Fiction-Autorin Justine Musk im Streit geschieden. Sie hatte damals auf einem Blog über die Scheidung geschrieben. Riley ist vor allem aus der Verfilmung des Jane-Austen-Romans "Stolz und Vorurteil" aus dem Jahr 2005 bekannt, darin spielt sie an der Seite von Keira Knightly als Lizzie deren Schwester Mary Bennet.

Musk hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Kommentaren auf seiner Onlineplattform X in die Innenpolitik Deutschlands und anderer europäischer Länder eingemischt und für die in Teilen erwiesen rechtsextreme AfD geworben. US-Präsident Donald Trump hatte ihn zum Sonderberater seiner Regierung ernannt, er sollte in den USA für drastische Kürzungen bei staatlichen Ausgaben sorgen. Bei Trumps Amtseinführung war er mit einer Hitlergruß-Geste aufgefallen.