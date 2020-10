27 Jahre nach Filmerfolg: Bette Midler gewährt Blick auf "Hocus Pocus"-Reunion

1993 verhexten Bette Midler, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy als Sanderson-Schwestern in der Fantasy-Komödie "Hocus Pocus – Drei zauberhafte Hexen" die Zuschauer. Bei einem Budget von 28 Millionen US-Dollar spielte der Film damals 39,5 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein.

"Hocus Pocus"-Reunion kurz vor Halloween

Kurz vor Halloween feiern die zauberhaften Schwestern jetzt eine Reunion. Bette Midler teilte auf Instagram ein Bild von sich, Sarah Jessica Parker und Kathy Najimy in Hexenkostümen vor einem Blue Screen.

Dazu schreibt die 74-Jährige: "Eure drei liebsten Hexen Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy und ich kehren für eine einzige Nacht am 30.10. um 20 Uhr (Eastern Time) zurück. 'In Search of the Sanderson Sisters' ist das beste, was seit 'Hocus Pocus' an Halloween passieren kann".