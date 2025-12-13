100. Geburtstag: Die Lebensgeheimnisse von Dick Van Dyke
Zusammenfassung
- Dick Van Dyke feiert seinen 100. Geburtstag und blickt auf eine beispiellose Karriere als Schauspieler, Komiker und Entertainer zurück.
- Sein Vermächtnis sind unvergessliche Rollen in Klassikern wie „Mary Poppins“, „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ und der „Dick Van Dyke Show“ sowie seine positive Lebenseinstellung.
- Van Dyke teilt seine Lebensweisheiten im Buch „100 Rules for Living to 100“.
Mit unvergleichlichem Charme, sprühender Lebensfreude und meisterhafter Komik eroberte Dick Van Dyke die Herzen seines Publikums. Seinen großen Durchbruch hatte der Schauspieler und Entertainer 1960 im Broadway-Musical „Bye Bye Birdie“, sogar ausgezeichnet mit einem Tony Award als Bester Nebendarsteller in einem Musical.
Und spätestens 1964 mit seiner Doppelrolle als Rauchfangkehrer Bert und als Bankdirektor Mr. Dawes Sr. in Walt Disneys „Mary Poppins“ wurde er weltberühmt. Und das ganz ohne Tanzausbildung! Als Autodidakt hat sich das Bewegungstalent alles selbst beigebracht.
Noch mit 92 Jahren schwang er als Bankenchef Mr. Dawes Jr. mit Emily Blunt (42) in „Mary Poppins Rückkehr“ (2018) das Tanzbein.
Man kennt ihn auch aus dem Musicalfilm „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ (1968), der „Dick Van Dyke Show“ (1961-1966), der Serie „Diagnose Mord“ (1993-2001) oder aus dem Film „Nachts im Museum“ (2006), um nur einige zu nennen.
Heute, Samstag, feiert die Komiker-Ikone seinen 100. Geburtstag. „Ich fühle mich wirklich gut für 100. Manchmal habe ich mehr Energie als andere, ich wache nie schlecht auf“, erzählte er dem People-Magazin.
Einzig sein Gehör sei nicht mehr das beste und ab und zu sei er ein wenig wackelig auf den Beinen. Seine Ehefrau Arlene (54), die er 2012 heiratete, würde ihn jung halten.
„Sie hat mich jeden Tag meines Lebens glücklich gemacht. Sie ist eine Freude. Sie kann mich zum Singen oder Tanzen bringen und sie trägt so viel Verantwortung. Ich habe einfach Glück.“
Sein Vermächtnis
Van Dykes Vermächtnis sei die Kinderunterhaltung und die Kindermusik, die er hinterlässt. „Solange Kinder stolz ihr neues Wort 'Supercalifragilisticexpialigetisch' aussprechen oder singen und zu 'Chim Chim Cher-ee' mitspringen, wird der wichtigste Teil von mir immer am Leben sein.“
Angst vor dem Tod hat er keine. „Ich hatte so ein wunderbar erfülltes und aufregendes Leben, dass ich mich nicht beschweren kann.“ Auch Hass hat nie eine Rolle in seinem Leben gespielt. „Ich konnte nie wirklich ein Gefühl von Hass aufbauen. Ich denke, das ist eines der Hauptdinge, die mich am Laufen gehalten haben.“
Die Höhen und Tiefen seines außergewöhnlichen Lebens teilt Dick Van Dyke in seinem neuen Buch „100 Rules for Living to 100“ (Grand Central Publishing). „Jede Regel entspringt einer Geschichte in meinem eigenen Leben, von der ich glaube, dass sie sich aus einem guten Grund in meinem Gedächtnis gehalten hat, weil sie für mich eine breitere emotionale Bedeutung hatte.“
Seinen Geburtstag wird er „mit einer gut gefüllten Kaffeetasse samt fünf Stücken Zucker“ in seinem Haus in Malibu feiern, wie er der "Bild" erzählte.
