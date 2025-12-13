100. Geburtstag: Die Lebensgeheimnisse von Dick Van Dyke

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mit unvergleichlichem Charme, sprühender Lebensfreude und meisterhafter Komik eroberte Dick Van Dyke die Herzen seines Publikums. Seinen großen Durchbruch hatte der Schauspieler und Entertainer 1960 im Broadway-Musical „Bye Bye Birdie“, sogar ausgezeichnet mit einem Tony Award als Bester Nebendarsteller in einem Musical. Und spätestens 1964 mit seiner Doppelrolle als Rauchfangkehrer Bert und als Bankdirektor Mr. Dawes Sr. in Walt Disneys „Mary Poppins“ wurde er weltberühmt. Und das ganz ohne Tanzausbildung! Als Autodidakt hat sich das Bewegungstalent alles selbst beigebracht.

Noch mit 92 Jahren schwang er als Bankenchef Mr. Dawes Jr. mit Emily Blunt (42) in „Mary Poppins Rückkehr“ (2018) das Tanzbein. Man kennt ihn auch aus dem Musicalfilm „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ (1968), der „Dick Van Dyke Show“ (1961-1966), der Serie „Diagnose Mord“ (1993-2001) oder aus dem Film „Nachts im Museum“ (2006), um nur einige zu nennen.

Heute, Samstag, feiert die Komiker-Ikone seinen 100. Geburtstag. „Ich fühle mich wirklich gut für 100. Manchmal habe ich mehr Energie als andere, ich wache nie schlecht auf“, erzählte er dem People-Magazin. Einzig sein Gehör sei nicht mehr das beste und ab und zu sei er ein wenig wackelig auf den Beinen. Seine Ehefrau Arlene (54), die er 2012 heiratete, würde ihn jung halten. „Sie hat mich jeden Tag meines Lebens glücklich gemacht. Sie ist eine Freude. Sie kann mich zum Singen oder Tanzen bringen und sie trägt so viel Verantwortung. Ich habe einfach Glück.“