Stadttheater Wiener Neustadt - Gewinnspiel von Wahl-Abonnement

Wählen Sie aus dem gesamten Veranstaltungsangebot des Stadttheater Wiener Neustadt (ausgenommen Sonder- und Fremdveranstaltungen) der Saison 26/27 und sichern Sie sich mit Ihrem Wahlabonnement fünf Vorstellungen Ihrer Wahl. Stellen Sie sich so Ihr ganz persönliches Abonnement zusammen – von Highlights der Klassik bis bunt gemischt – und erleben Sie die ganze Vielfalt des Stadttheaters.

Mehr Infos und Programm unter: www.stadttheater-wn.at