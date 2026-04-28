Stadttheater Wiener Neustadt - Gewinnspiel von Wahl-Abonnement
KURIER verlost 2 x 1 Wahl-Abonnement (5 Veranstaltungen nach Wahl) für die Saison 2026/27 im Stadttheater Wiener Neustadt.
Wählen Sie aus dem gesamten Veranstaltungsangebot des Stadttheater Wiener Neustadt (ausgenommen Sonder- und Fremdveranstaltungen) der Saison 26/27 und sichern Sie sich mit Ihrem Wahlabonnement fünf Vorstellungen Ihrer Wahl. Stellen Sie sich so Ihr ganz persönliches Abonnement zusammen – von Highlights der Klassik bis bunt gemischt – und erleben Sie die ganze Vielfalt des Stadttheaters.
Mehr Infos und Programm unter: www.stadttheater-wn.at
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