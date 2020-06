Zweiter Höhepunkt im Racino

Bei der Spring-Tour im Magna Racino überschlagen sich bis nächstes Wochenende noch die Ereignisse.



Bei Europas zweitgrößtem Springreit-Event folgt am Sonntag der 2. Grand Prix. Mit dem Schweizer Steve Guerdat greift nicht nur ein Österreich-Stammgast ins Geschehen ein, sondern auch einer aktuellsten Topstars der Szene.



Erst am vergangenen Sonntag hatte Guerdat seinen bisher größten Erfolg beim Weltcupfinale in d´Hertogenbosch nur äußerst knapp verpasst. Im dramatischen Stechen um den Sieg gegen den US-Amerikaner Rick Fellers fehlte dem fehlerfreien Westschweizer 24 Hundertstelsekunden.



Steve Guerdat war übrigens seinerzeit als Teenager sein erstes internationales Turnier beim Fest der Pferde in der Stadthalle geritten. Vor allem Reiter kehren immer wieder dorthin zurück, wo alles begonnen hat. Für das Publikum gibt es nicht nur einen Augenschmaus, sondern auch ein Auto vom Hauptsponsor Opel zu gewinnen.