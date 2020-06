Zwei Medaillenhamster auf dem Weg zur Beute

Die Mischung macht es aus. Die Routiniers Sabrina Filzmoser (33 Jahre) und Ludwig Paischer (32) sind sowieso immer noch geeignet, um Konkurrenten aufs Kreuz zu legen. Bei der am nächsten Donnerstag startenden EM in Montpellier stehen aber auch junge Österreicher auf der Matte, die durchaus Medaillenchancen haben: Schwergewichtler Daniel Allerstorfer (21 Jahre), die EM-Debütanten Stefan Kuciara (24) und Christoph Kronberger (25) und vor allem die 21-jährige Bernadette Graf, die im Vorjahr EM-Bronze in Budapest eingeheimst hat.

Dort, wo die verlässliche Filzmoser Silber erhielt. Zumindest ein bisserl später: Aufgrund eines im Finale erlittenen Trümmerbruchs im Oberarm konnte sie die Medaille nicht persönlich entgegennehmen. "Dieses Gefühl auf dem Podium habe ich vermisst, das will ich jetzt in Montpellier nachholen", sagt die zweifache Europameisterin. Verbandsboss Hans Paul Kutschera weiß: "Wir senden eine gute Mischung aus arrivierten und hoffnungsvollen Judoka." Hoffnungen, die für Rio 2016 aufgebaut werden sollen, in London ging man ja leer aus. Die EM selbst zählt noch nicht zur Olympia-Qualifikation.