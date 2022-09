Zwei Mal Gold, einmal Silber für Österreich bei der Dodgeball-WM

Jubel, Trubel, Heiterkeit

Nicht anders lief es für das Mixed-Team: Auch hier wurde Gruppe A ohne Punktverlust gewonnen, Australien, Kanada und Schweden waren der Übermacht nicht gewachsen. Und auch in dieser Klasse der Kategorie Cloth (mit fünf Spielbällen aus Stoff, es wurden aber auch mit Foam - also sechs Spielbällen aus Schaumstoff - WM-Titel vergeben) hatte Großbritannien eine Niederlage in der Gruppenphase zu verzeichnen, setzte sich aber vor den USA durch. Das letzte Spiel im Turnier wurde nach zwischenzeitlich hoher Führung noch mit 16:14 gewonnen.

Einzig das Männer-Team trübte die Bilanz: Bereits in der Gruppenphase gab es eine Niederlage und ein Remis, aber dennoch Platz eins. Und hier setzte sich denn auch folgerichtig Großbritannien mit einem 20:12 seinem Erfolgslauf die Krone aus.

In der Klasse Foam mussten sich die rot-weiß-roten Teams mit den Plätzen 9 (Mixed) und 10 (Männer) begnügen, ein Frauen-Team war nicht am Start. Dafür können sich die österreichischen Dodgeball-Mannschaften schon einmal ein Hakerl im Kalender für 2024 setzen: Dann werden die WM-Medaillen in Österreich ausgespielt.