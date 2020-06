Zwei kanadische Siege in Götzis

Kühl war’s am Wochenende im Ländle, nass obendrein, und das behagt den Vielseitigen unter den Leichtathleten nun einmal ganz und gar nicht – die Muskulatur auf Betriebstemperatur zu bringen und diese zu halten, das war die härteste Prüfung für die Damen und Herren beim Mehrkampf-Meeting in Götzis.

Für eine Jahresweltbestleistung hat’s am Ende aber doch gereicht: Die Kanadierin Brianne Theisen sammelte im Siebenkampf 6376 Punkte, das brachte der 24-Jährigen aus Humboldt in der Provinz Sasketchewan den Sieg vor der Niederländerin Nadine Broersen, die 6345 Punkte schaffte. Platz drei ging an deren Landsfrau Dafne Schippers (6287). Die Vorarlbergerin Raffaela Dorfer erreichte Rang 22 (5029 Punkte) unter 23 klassierten Athletinnen.