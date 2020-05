Zwei Finali für Schwarz/Lehaci

Viktoria Schwarz/ Ana Roxana Lehaci starteten am Freitag in Portugal stark in den ersten Weltcup-Saison-Bewerb der Flachwasser-Kanuten. Die beiden Oberösterreicherinnen schafften es in Montemor-o-Velho über 200 und 500 Meter ins A-Finale. Die Entscheidungen finden Samstagmittag (11.39/200 m und 12.09 Uhr MEZ/500 m) statt.

Über 200 m gewannen Schwarz/Lehaci ihren Vorlauf mit einer Zeit von 39,324 Sekunden und zogen direkt ins Finale ein. Über 500 m belegte das rot-weiß-rote Duo zunächst im Vorlauf Rang vier, setzte sich dann aber im Halbfinale mit einer Zeit von 1:48,988 Minuten durch.

„Die Leistungen waren in Ordnung. Die beiden Siege haben wir souverän eingefahren. Jetzt schauen wir, was der Final-Samstag bringt“, meinte Lehaci, die von schwierigen Bedingungen in Portugal berichtete. „Der Gegenwind hier ist extrem stark. Das ist mühsam, aber ohnehin für alle gleich.“