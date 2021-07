Zuwachs für königliche Schatztruhe

Ausgerechnet zu Hause in London, ausgerechnet im Reiten, dem königlichen Sport, gelang ihr als Mitglied der britischen Mannschaft der Silber-Coup.

Zara Phillips Großmutter, Queen Elizabeth II., ist als Pferdenärrin bekannt und lässt sich auch im Alter von inzwischen 86 Jahren kaum ein Galopprennen entgehen. Zaras Mutter Anne trat 1976 in Montreal selbst als Olympia-Reiterin an, nachdem sie 1971 Europameisterin geworden war. In Montreal stürzte sie allerdings und hatte keine Chance. Am Dienstag hängte sie als IOC-Mitglied ihrer Tochter die Medaille um den Hals - und drückte ihr gerührt einen Kuss auf die Wange.

Dass jetzt Annes Tochter Zara vor den Augen ihrer Cousins Prinz William und Prinz Harry sowie Herzogin Kate und Camilla olympisches Silber in den Palast holte, lässt die Royals jubeln. Die 31-jährige Blondine qualifizierte sich erst in letzter Minute für die Heimspiele. Bei den vergangenen beiden Sommerspielen in Athen und Hongkong musste sie passen, weil ihr Pferd verletzt war. Dass es nicht Gold wurde, verhinderte nur die deutsche Equipe um Doppel-Olympiasieger Michael Jung.