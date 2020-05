Zuschaueransturm bei der Rugby-WM

Sie kommen aus dem Jubeln kaum mehr heraus, die Neuseeländer. Zumindest jene, die in der WM-Organisation tätig sind: 1,35 Millionen Tickets sind vor den letzten vier Partien an den Fan gebracht, 265,5 Millionen neuseeländische Dollar (152 Millionen Euro) wurden dafür kassiert, damit sind 99 Prozent der erhofften Einnahmen bereits erreicht.



Sportlich aber ist das Glücksgefühl überschaubar. Zwar war das 33:10 der All Blacks im Viertelfinale gegen Argentinien ein auf dem Papier ansprechendes Resultat, doch taten sich die Gastgeber schwer. Ein Ersatz für den verletzten Topstar Dan Carter ist nicht aufzutreiben, und ohne den Spielmacher hatten die Neuseeländer mit dem kampfstarken Gegner mehr Mühe als erwartet.