Zukunft von Londons Olympiastadion unklar

In 289 Tagen werden im Londoner Olympiastadion die Sommerspiele 2012 eröffnet. Was danach mit der 634 Millionen Euro teuren Arena passiert, ist unklar.



Nach monatelangem Ringen um die Übernahme durch den Fußball-Zweitligisten West Ham United seien diese Pläne nun endgültig geplatzt, berichtete die britische TV-Anstalt BBC . Die Arena soll demnach nach den Olympischen Spielen nicht verkauft werden, sondern in öffentlichem Besitz bleiben und vermietet werden. Die Stadt habe in dem Streit die Notbremse gezogen, um zu verhindern, dass der 80.000 Menschen fassende Koloss nach Olympia leer steht.