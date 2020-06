Zoidl Zweiter im Zeitfahren der Mittelmeer-Rundfahrt

Radprofi Riccardo Zoidl hat gleich in seinem ersten Rennen für das WorldTour-Team Trek seine gute Frühform unter Beweis gestellt. Der Oberösterreicher klassierte sich bei der Mittelmeer-Rundfahrt in Frankreich (Europa-Tour) im Einzelzeitfahren am Samstag an der zweiten Stelle.

Zoidl hatte nach 18,2 Kilometern in St. Remy de Provence nur vier Sekunden Rückstand auf den Briten Steven Cummings ( BMC), der auch die Gesamtführung übernahm. Tages-Dritter wurde der Franzose Sylvain Chavanel (IAM/+10). Zoidl, der Gewinner der Österreich-Rundfahrt, ist nun Gesamt-Zweiter. Die letzte Etappe am Sonntag endet mit einer Bergankunft auf dem Mont Faron bei Toulon.

Gut schlug sich auch der Steirer Georg Preidler, der auf den ersten drei Etappen den Deutschen John Degenkolb bei dessen Sieg-Hattrick unterstützt hatte. "Für ihn zu arbeiten, zahlt sich jedes Mal voll aus", sagte Preidler. Der Profi des Giant-Rennstalls landete an der 20. Stelle (1:03).