Zeitung entschuldigt sich bei Stemmerin

The Metropolis Times aus Kunming hatte die Leistung einer Stemmerin als "beschämendste Niederlage einer chinesischen Gewichtheberin" bezeichnet. Die 17-jährige Zhou Jun war am Samstag bei den Olympischen Spielen in London in der Klasse bis 53 Kilo am Anfangsgewicht gescheitert.



Am Dienstag schrieb die chinesische Zeitung, dass sie den olympischen Geist aus den Augen verloren habe und man sich bewusst sei, dass Zhou "noch ein Kind" sei. "Du hast es zu den Spielen geschafft, du hast dein Bestes gegeben und du bist schon jetzt unsere Heldin", schrieb die Zeitung nun und entschuldigte sich.