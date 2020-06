Zehnkämpfer Schwarzls Olympia-Chance

Die Zehnkämpfer Roland Schwarzl und Dominik Distelberger sowie Ivona Dadic im Siebenkampf sind Österreichs Beitrag beim traditionellen Mehrkampfmeeting am Samstag (11.05 Uhr) und Sonntag (10.05/jeweils live ORF Sport +) in Götzis. Zahlreiche Stars sind am Start.



Schwarzl möchte die 7800 Punkte für die Teilnahme an der EM in Helsinki knacken. Distelberger hofft, dass er die Belastung nach dem Bänderriss im Knöchel durchhält. Dadic will beim Debüt Erfahrung sammeln.



Der nach Saarbrücken übersiedelte Schwarzl befindet sich in guter Form, wie diverse Einzelleistungen in den vergangenen Wochen zeigen. Seinen letzten Zehnkampf hat er im Juli 2010 bei den Freiluft-EM in Barcelona als 14. beendet. "Ich bin locker drauf und mit sehr viel Freude dabei. Es geht mir im Saarland sehr gut, ich trainiere größtenteils alleine, mache manchmal aber auch Schwerpunkte mit den Stützpunkttrainern", sagt der gebürtige Lienzer.



Der Fahrplan sieht vor, dass Schwarzl in Götzis oder beim Meeting in Kladno (Tch) das EM-Limit erbringen und spätestens in Finnland die 8000 Punkte für die Olympia-Qualifikation erreichen will. "Druck mache ich mir nicht."