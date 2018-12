Zahlenspiele: Die Rekorde im Gehaltswahnsinn

Auf Platz zwei in der Klubrangliste der höchsten Durchschnittsgehälter folgt mit Real Madrid just der Erzrivale, der im Schnitt jedem seiner Profis 10,644 Millionen Euro zahlt. Allerdings ist in Spanien die Kluft zwischen den Vereinen enorm groß.

Als Fußballliga mit dem höchsten Durchschnittsgehalt ist die englische Premier League unangefochten. Von den 543 Spielern der zwanzig Vereine kommt jeder im Schnitt auf 3,38 Millionen Euro, das sind um 36 Prozent mehr als in La Liga. Wobei die Spanier die Liga haben, die England noch am nächsten kommt. In Italien wird nur die Hälfte bezahlt, in Deutschland gibt es gar nur 47 Prozent der Summe, die in England ausgeschüttet wird.