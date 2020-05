Wunderpferd Totilas enttäuscht bei EM

Gold - das Ziel der deutschen Dressurreiter für den Teambewerb der EM in Rotterdam war klar umrissen. Wer, wenn nicht Totilas, der Wunderhengst, sollte die Equipe zum Sieg führen? Zehn Millionen Euro war es 2010 Paul Schockemöhle wert, das edle Ross Dressurreiter Edward Gal abzukaufen. Niederländisches Warmblut sollte dem deutschen Team zu neuem Ruhm verhelfen.



Ein Affront gegen die Dressur-Fans in Oranje, der für Empörung in den Niederlanden sorgte und die alte Rivalität zwischen den Nachbarländern neu entfachte. Weshalb in der deutschen Equipe durchaus Besorgnis herrschte vor dem ersten Auftritt des 1,75 Meter hohen Zauberers auf Hufeisen - doch schon vor dem EM-Debüt von Matthias Alexander Rath und Totilas war der Sturm abgeflaut: Bei Halbzeit lagen die Briten, auf die bei dem Trubel schlicht vergessen worden war, nahezu uneinholbar voran.