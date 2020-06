Bald teilt Tim Wiese wieder richtig aus

Gut möglich, dass Wiese künftig wieder so austeilt. Mit Fußball habe er jetzt nichts mehr am Hut. "Man muss realistisch sein, ich bin jetzt schon lange raus. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich nicht mehr ins Tor zurückkomme", sagte der 1,93 Meter große Exzentriker, der nun eine Karriere als Wrestler im Auge hat. Am vergangenen Wochenende legte er zumindest schon einen skurrilen Auftritt hin: Wiese kam auf Einladung des Veranstalters World Wrestling Entertainment ( WWE) zu einem Kampfabend in die Frankfurter Festhalle und bestieg – nach den üblichen gespielten Pöbeleien der Wrestler – den Ring. Dort präsentierte er unter dem Jubel der Zuschauer seine Muskeln und legte eine Tanzeinlage hin. An den Kämpfen nahm er nicht teil.

Noch nicht. Denn demnächst will er Gespräche mit dem Veranstalter führen. "Man muss sich anhören, was sie vorhaben. In Deutschland wird Wrestling belächelt. In Amerika gibt es einen richtigen Hype. Es ist spannend, und man verdient viel Geld. Schauen wir mal, was wird."

Sorgen braucht er sich jedenfalls nicht zu machen: Bis 2016 steht er noch bei Hoffenheim unter Vertrag. Nach seiner Ausmusterung begann er – auch aus Frust – mit dem Krafttraining. "Das ist wie eine Droge. So habe ich mich da reingesteigert", sagt Wiese. Das nötige Kampfgewicht für den Ring hat er schon: "Das pendelt zwischen 117 und 120 Kilo."

Tim Wiese als "King of the Ring": Seine wahre Bestimmung?