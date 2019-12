Wozniacki spielt letztes Karriere-Match gegen Serena Williams

Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Caroline Wozniacki spielt nach ihrem letzten Profi-Turnier bei den Australian Open noch einen Abschieds-Schaukampf. Die Dänin, die am 6. Dezember ihren Rücktritt angekündigt hatte, misst sich am 18. Mai 2020 in Kopenhagen mit der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams.

Dies teilte die 29-Jährige auf Twitter mit. "Ich spiele gegen meine gute Freundin Serena." Wozniacki hat u.a. 30 Turniersiege gefeiert und war 71 Wochen lang Nummer 1 der Welt. Ihren einzigen Grand-Slam-Titel hatte sie 2018 in Melbourne gewonnen.