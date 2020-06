World Games: Sehnsucht nach Aufmerksamkeit

Wir wollen unserem Sport mehr Anerkennung verschaffen“, sagt Jasmin Ouschan. Österreichs Aushängeschild im Billard ist das prominenteste Gesicht der österreichischen Delegation bei den World Games in Kolumbien.

Die World Games sind die Weltspiele der Sportarten, die nicht im olympischen Programm, aber weit verbreitet sind. Die Titelkämpfe geben Athleten aus Randsportarten die Möglichkeit, Medaillen bei einem Großereignis zu gewinnen. „Wir haben es uns verdient, solche Momente feiern zu dürfen“, sagt Kletterin Angela Eiter, die wie Ouschan bereits Gold bei den World Games gewann.

106 Nationen nehmen in 36 Sportarten teil. „Die Spiele in Taiwan vor vier Jahren waren unglaublich professionell – eine großartige Erfahrung, sich mit den unterschiedlichsten Sportlern auszutauschen“, sagt Ouschan, die in Asien sogar eigene Fanklubs hat. Die Kärntnerin greift in Südamerika im 9-Ball-Bewerb nach dem Titel, kann mit dem Erwartungsdruck umgehen.

Ob Bogenschießen oder Jiu-Jitsu – ohne tägliches Training ist in keinem Sport das höchste Niveau erreichbar. „ Billard kann ein Spiel sein, ab einem gewissen Niveau ist es professioneller Sport. Man muss körperlich fit sein, mehre Spiele in Folge bestreiten können. Auch mental muss man auf der Höhe sein“, sagt Jasmin Ouschan, die in Klagenfurt ihr eigenes Trainingszentrum aufgebaut hat und die Elite ihres Sports fördert.