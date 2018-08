Woodland nach PGA-Championship-Auftaktrunde in Führung

Außenseiter Gary Woodland liegt nach der Auftaktrunde der 100. PGA Championship in St. Louis in Führung. Der 34-jährige US-Amerikaner, der bisher noch nie besser als Zwölfter in einem Golf-Major-Turnier war, benötigte am Donnerstag auf dem Par-70-Kurs im Bellerive Country Club in St. Louis nur 64 Schläge. Der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson aus den USA war mit drei "strokes" Rückstand Fünfter.

Vor drei Wochen hatte Johnson bei den British Open in Carnoustie nach zwei miserablen Runden noch den Cut verpasst. Nun zeigte sich der 34-Jährige wieder von seiner besten Seite, gelangen ihm doch gleich zweimal drei Birdies in Serie. Zwischenzeitlich lag er bereits auf dem zweiten Platz, den er durch zwei Schlagverluste im Finish einbüßte. Woodlands erster Verfolger war deshalb Rickie Fowler ( USA/65), der bei sämtlichen Grand-Slam-Turnieren zwar schon unter den ersten drei war, aber bisher noch keines gewonnen hat.

Daneben verzeichneten noch einige andere Mitfavoriten einen guten Start, etwa British-Open-Überraschungssieger Francesco Molinari aus Italien (68), Titelverteidiger Justin Thomas oder US-Open-Triumphator Brooks Koepka (beide USA/69). Auch Superstar Tiger Woods hielt sich mit einer Par-70-Runde noch in Schlagdistanz.

Dabei hatte es für den 42-jährigen US-Amerikaner verheerend begonnen: Nach einem Bogey am Auftaktloch, folgten am zweiten sogar zwei Schlagverluste. Diesen Fehlstart steckte Woods aber souverän weg, spielte in der Folge nahezu fehlerfrei und arbeitete sich so noch auf den geteilten 48. Rang vor. Sein Landsmann Jordan Spieth folgte unmittelbar dahinter an 62. Stelle. Der 25-jährige Texaner, dem nur noch der PGA-Championship-Sieg zum Karriere-Grand-Slam fehlt, blieb mit einer 71 knapp über dem Platzstandard.

Zwischenstand der mit 10,5 Millionen US-Dollar dotierten 100. PGA Championship nach der Auftaktrunde am Donnerstag auf dem Par-70-Kurs im Bellerive Country Club in St. Louis: 1. Gary Woodland (USA) 64 - 2. Rickie Fowler (USA) 65 - 3. Zach Johnson (USA) und Brandon Stone (RSA) je 66 - 5. u.a. Dustin Johnson (USA), Jason Day (AUS), Justin Rose (ENG) und Stewart Cink (USA) je 67. Weiter: 16. Francesco Molinari (ITA) und Jon Rahm (ESP) je 68 - 33. Justin Thomas (USA), Brooks Koepka (USA) und Jimmy Walker (USA) je 69 - 48. Tiger Woods (USA), Rory McIlroy (NIR), Bubba Watson (USA) und Adam Scott (AUS) je 70 - 62. Jordan Spieth (USA) 71