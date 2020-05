Wo Dopingtest ein Fremdwort ist

Dass in der nordamerikanischen Football-Liga NFL im Kampf gegen Doping beide Augen zugedrückt werden, ist kein Geheimnis. Jetzt schreiten sogar Politiker ein.



Die NFL wollte von dieser Saison an neue Wege gehen und ihre Spieler auf menschliche Wachstumshormone (HGH) testen. So hatten es Liga und Spielergewerkschaft (NFLPA) im Juli vereinbart. Die NFL wäre die erste Profiliga in Nordamerika, die derartige Bluttests durchführt. Die Hälfte der Vorrunde ist mittlerweile vorbei, doch passiert ist noch nichts.



"Wir sind enttäuscht, wie langsam sich diese wichtige Angelegenheit entwickelt", betonten die Kongress-Abgeordneten Darrell Issa und Ellijah Cummings in einem Schreiben an Liga-Boss Roger Goodell und NFLPA-Geschäftsführer DeMaurice Smith. Jede Woche ohne Test gefährde die sauberen Spieler und sende jungen Athleten die Nachricht, dass HGH auf höchstem Niveau toleriert werde.