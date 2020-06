Die Schwimm-Welt sucht den Superstar

Michael Phelps steht bei der WM in Barcelona nicht am Startsockel, dennoch ist der US-Schwimmer im Ruhestand eines der großen Themen in Spanien.

Es ist das erste weltweite Langbahn-Großereignis in diesem Jahrtausend ohne Michael Phelps, dem 18-fachen Olympiasieger und 26-fachen Weltmeister. Der 28-Jährige wird in Barcelona von den Rängen aus beobachten, wer in seine Badeschlapfen treten kann und wird. Aber nicht Ryan Lochte, Phelps’ Hauptkonkurrent der vergangenen Jahre, wird als erster Anwärter auf den Superstar-Status bei den Bewerben im „ Palau Sant Jordi“ genannt, sondern seine Landsfrau Missy „the Missile“ Franklin. Die fünffache Medaillengewinnerin der London-Spiele hat acht Bewerbe in ihrem Programm, womit sogar Gedanken an die acht Phelps-Goldenen von Olympia in Peking 2008 aufkommen. Franklin wird wohl nicht nur wegen ihrer 1,87 Meter und Schuhgröße 46 einen bleibenden Eindruck hinterlassen.