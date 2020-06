Witali Klitschko bleibt Boxweltmeister im Schwergewicht. Der 41-jährige Ukrainer besiegte Samstagnacht in Moskau den Deutsch-Libanesen Manuel Charr durch technischen K.o. in der vierten Runde.



"Leider ist der Kampf abgebrochen worden. Manuel ist ein mutiger Junge mit großem Herz", sagte der alte und neue Champion. Der ältere der beiden Klitschko-Boxbrüder hat damit 45 von 47 Profikämpfen gewonnen und den WM-Titel des Weltverbandes WBC zum neunten Mal in Serie erfolgreich verteidigt.



Klitschkos 14 Jahre jüngerer Rivale musste hingegen seine erste Niederlage im 22. Kampf hinnehmen, durfte sich aber mit der größten Börse seiner Karriere in Höhe von angeblich 350.000 Euro trösten.



"Ich wollte in der zweiten Hälfte angreifen. Das wäre mein Part gewesen", sagte der Unterlegene frustriert. Für den in Beirut geborenen Charr war dies der erste WM-Fight in seiner Profikarriere, die er 2005 begonnen hatte.