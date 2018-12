Zweiter Sieg en suite für Schmidhofer in Lake Louise

Die Nachfolge von Götschl anzutreten, ehrt Schmidhofer. "Wenn du mit der Renate im gleichen Satz genannt wirst, ist das schon was Cooles." Dass sie ihre ersten Siege in Kanada feierte, kam der Super-G-Weltmeisterin nicht so ungelegen, der Rummel hielt sich in Grenzen. "Man hat hier seine Ruhe, ich hätte es mir nicht besser aussuchen können", meinte sie in Anbetracht von drei Rennen in drei Tagen, Sonntag folgt ja noch der Super-G.

Ein Stein von Hütters Herzen

"Schmidi hat es echt drauf, ich bin extrem froh, dass ich vorne dabei bin, wirklich cool", meinte Hütter, die nach Platz zehn im Vortagsrennen sehr verärgert gewesen war. "Ich wusste, dass ich schnell bin. Aber nur reden bringt nichts, ich muss es auch zeigen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen."

Ebenfalls eine Steigerung gab es für die sechstplatzierte Ramona Siebenhofer im Vergleich zum Freitag (13.). "Ich bin viel besser Ski gefahren als gestern, da habe ich es mir nicht zugetraut. Ich bin froh, dass ich heute die Kurve gekratzt habe, und freue mich, dass eine bessere Platzierung rausgeschaut hat." Zu Schmidhofer meinte sie. "Sie ist sehr ruhig geblieben, da kann man nur den Hut ziehen." Stephanie Venier kam auf Rang neun, Christine Scheyer auf 13 und Anna Veith auf 15.

Die Weltcup-Abfahrten in Lake Louise gingen in Abwesenheit der Top zwei der Abfahrts-Weltrangliste (WCSL) in Szene. Abfahrts-Olympiasiegerin und - Kugelgewinnerin Sofia Goggia aus Italien musste wegen eines Knöchelbruchs ihren Saison-Einstieg verschieben, der US-Amerikanerin Lindsey Vonn machte eine Knieverletzung einen Strich durch die Rechnung.