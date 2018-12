Wintersport-Überblick: Alles aus der Welt des Wintersports

Daniela Iraschko-Stolz hat am Sonntag im ersten Großschanzen-Bewerb im Weltcup der Skispringerinnen in Lillehammer den dritten Rang belegt. Beim ersten Podestplatz der WM-Saison hatte die am Montag im Training schwer gestürzte Steirerin 12,3 Punkte Rückstand auf die deutsche Siegerin Katharina Althaus.

Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig wurde Vierte und Jacqueline Seifriedsberger landete an der 13. Stelle.