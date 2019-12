Vor dem Tournee-Auftakt: "Der Krafti ist gut drauf"

Niveau ist gestiegen

Niemand flog in diesem Winter bisher weiter als Kraft (1.823,5 m). Sein Cheftrainer Andreas Felder traut seinem Vorzeigespringer weiter starke Flüge und Topplatzierungen in Serie zu. "Der Krafti ist gut drauf, die Form stimmt", konstatierte Felder. "Er ist sicher in einer guten Position."

Während der Vorbereitung hat Kraft Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi und dessen "einzigartigen Sprungstil" nachgeeifert. "Das Ski-Aufkanten und Oben-Raus-Fliegen, was den so stark macht, habe ich mir den ganzen Sommer über reingebrannt." Der kurzfristige Griff zurück zur alten Bindung war kein Fehler. "Anfangs war ich von stabil weit weg. Aber jetzt kenne ich meine Bindung wieder in und auswendig."

Das Niveau im Sprungzirkus sei in den vergangenen Jahren noch einmal gestiegen. "Aber ich fühlte mich nicht so, als wäre ich besser geworden. Jetzt schon. Was wir im Sommer gemacht haben, trägt Früchte." Mit den Coaches wurde ein etwas anderer Plan ausgearbeitet. "Ich habe länger Pause gemacht und bin dann mit voller Energie reingestartet. Es war nicht so mühsam wie die letzten Jahre."