Nun ist es fix: Vierschanzentournee der Frauen von FIS ab 2026 bewilligt

Lisa Eder springt bei der Vierschanzentournee
Ein großer Sprung für den Skisport: Erstmals sollen die Skispringerinnen an allen vier Tournee-Orten dabei sein.
13.01.26, 19:55

Ab der Saison 2026/27 wird es im Skispringen auch eine Vierschanzentournee der Frauen geben. Erstmals sollen die Skispringerinnen an allen vier Tournee-Orten dabei sein, teilte die FIS am Dienstag mit. Bisher hatten die Frauen an der "Two Nights Tour" in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf teilgenommen, nicht aber an den Springen in Österreich. Grund dafür war die fehlende Infrastruktur in Innsbruck.

Bei der Vierschanzentournee für Frauen bleiben Fragen offen

Nachdem sich das Land Tirol, die österreichische Regierung, die Stadt Innsbruck und Ski Austria auf die Finanzierung für den Bau einer Flutlichtanlage der Skisprungschanze Bergisel geeinigt hatten und damit eine vollwertige Vierschanzentournee der Frauen ermöglichen, wurde die Durchführung vom FIS-Rat bewilligt.

