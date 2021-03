Video: Ski-Talent raste in der Badehose über die Streif

Knapp eineinhalb Monate ist es her, dass der Ski-Weltcup in Kitzbühel Station machte und die berühmt berüchtigte Streif befuhr. Beat Feuz gewann Ende Jänner beide Abfahrten, ÖSV-Star Kriechmayr den abschließenden Super-G. Die Hahnenkamm-Rennen gehören traditionell zu den Highlights des Ski-Winters.

Ein junger Österreicher traute sich nun ebenfalls über die Streif, was an sich nichts ungewöhnliches ist. Dem 18-jährige Nicolas Hofer, der für den Skiklub Oberndorf aktiv ist, war die Strecke an sich noch nicht spannend genug, weshalb er sich in der Badehose über die Piste stürzte. Das Ganze hielt Hofer in einem Video fest, das er auf Social Media teilte.