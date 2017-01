Vanek fiel beim Duell mit Grabner verletzt aus

Viel haben sich Österreichs NHL-Fans vom Österreicher-Duell zwischen den Detroit Red Wings mit Thomas Vanek und den New York Rangers mit Michael Grabner im Hauptabendprogramm am Sonntag (Spielbeginn in Detroit war um 12.30 Uhr) erwartet.

Doch die beiden Österreicher standen nicht lange gegeneinander auf dem Eis. Denn der stark aufspielende Thomas Vanek wurde am Ende des ersten Drittels bei einem Schuss seines Teamkollegen Andreas Athanasiou an der Hüfte getroffen. Der 33-jährige konnte nur mit Mühe bis zur Bank fahren. Wenig später verlautete die Presse-Abteilung von Detroit, dass Vanek nicht zurückkehren wird. Jeff Blashill, Trainer der Detroit Red Wings, glaubt nicht, dass Vanek länger ausfällt: „Wir wissen am Montag mehr, aber ich glaube nicht, dass es langfristig ist.“ Was er vom Österreicher bis dahin gesehen hat, hat ihm gefallen. „Vanek hatte ein großartiges erstes Drittel. Er ist einer unserer offensiv dynamischeren Spieler“, sagte Blashill.

Am Ende verloren die Red Wings auch noch das Spiel, nahmen aber zumindest einen Punkt für das Erreichen der Verlängerung mit. J.T. Miller erzielte in der Verlängerung das 1:0 (62.) für die Rangers. Der Villacher Michael Grabner spielte 14:42 Minuten und hatte bei einem Konter eine große Chance, seinen Schuss hielt Detroit-Goalie Coreau.