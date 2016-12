Tournee-Auftakt: Sieben Österreicher dabei

Stefan Kraft hat am Donnerstag in der Qualifikation für den Auftaktbewerb der 65. Vierschanzen-Tournee in Oberstdorf als bester Österreicher den dritten Rang belegt. Mit 151,1 Punkte für 136 Meter musste der Ex-Tourneesieger nur dem Norweger Daniel-André Tande (139 m) und dem Polen Kamil Stoch (137,5) den Vortritt lassen.

Auch Krafts ebenfalls fix qualifiziert gewesene Teamkollegen präsentierten sich stark. Manuel Fettner (136 m) landete an der vierten Stelle, Michael Hayböck (136,5) wurde ex aequo mit Titelverteidiger Peter Prevc Neunter, unmittelbar vor Andreas Kofler (132).

Alle sieben angetretenen Österreicher sind im Bewerb am Freitag (16.45 Uhr/live ORF eins) dabei. Neben dem genannten Quartett sicherten sich auch die Oberstdorf-Debütanten Markus Schiffner (20.), Florian Altenburger (30.) und Elias Tollinger (47.) ihre Startplätze im ersten k.o.-Durchgang. Die 25 Sieger der Duelle und die weiteren fünf Punktebesten sind dann im Finale dabei.

Die wichtigsten Paarungen für den 1. Durchgang des Bewerbs am Freitag (16.45 Uhr/live ORF eins) im K.o.-System:

Altenburger - Schiffner, Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) - Kofler, Tom Hilde (NOR) - Peter Prevc, Robert Johansson (NOR) - Hayböck, Taku Takeuchi (JPN) - Domen Prevc, Tollinger - Fettner, Wladimir Zografski (BUL) - Kraft, Anders Fannemel (NOR) - Stoch, Ronan Lamy Chappuis (FRA) - Tande