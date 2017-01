Totalausfall: Wengen und Zauchensee abgesagt

Einmal mehr in diesem Weltcup-Winter hat das Wetter zugeschlagen: Sowohl die Damen-Abfahrt in Zauchensee-Altenmarkt als auch das Traditionsrennen auf dem Wengener Lauberhorn sind den starken Schneefällen zum Opfer gefallen. Beide Bewerbe mussten abgesagt werden.

In Zauchensee hatten die starken Schneefälle es unmöglich gemacht, die Piste zu präparieren. Zudem waren die Sichtverhältnisse nicht als für eine Abfahrt sicher einzustufen, sodass man sich entschied, das für Samstag angesetzte Programm abzusagen. Ursprünglich hätte um 9.15 Uhr ein Abfahrtstraining stattfinden sollen, ehe um 11.15 Uhr die Abfahrt über die Bühne gehen sollte. Bereits die für Donnerstag und Freitag angesetzten Trainingsfahrten hatten wetterbedingt ausfallen müssen, weshalb für den heutigen Renntag ein Training angesetzt worden war.

Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER Wie die FIS auf Twitter mitteilte, wird nun für den morgigen Sonntag die Abfahrt geplant. Um 9.30 Uhr soll der Trainingslauf beginnen, für 12.15 ist der Start in den Bewerb geplant. Damit ist auch sicher, dass die alpine Kombination ausfallen wird.

Zu viel Neuschnee auch in Wengen

In Wengen musste ebenfalls wegen starker Schneefälle gegen einen Start entschieden werden. Weil hier für morgen der Slalom angesetzt ist, wird die Abfahrt vermutlich ersatzlos ausfallen müssen. Es ist der nächste Ausfall in dieser Disziplin nach jenem in Santa Caterina, in der laufenden Saison wurden erst zwei Abfahrten durchgeführt. Sie wird definitiv nicht kommende Woche in Kitzbühel nachgetragen, vielmehr hofft die FIS auf Rennen im März in Beaver Creek.

Für die Speed-Piloten gestaltet sich die Saison zäh. Nach dem Ausfall der Lake-Louise-Rennen und der Verlegung der Beaver-Creek-Bewerbe nach Val d'Isere fand danach nur noch die Gröden-Abfahrt statt. Jene in Santa Caterina musste wegen starken Windes abgesagt werden, sie ist laut aktuellem Stand ersatzlos gestrichen. Das Lake-Louise-Rennen wurde für Kvitfjell im März neu angesetzt. Vor der WM in St. Moritz stehen damit nur noch Abfahrten in Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm.

Für die ausgefallenen Abfahrten in diesem Winter wird nun zumindest ein Ersatzrennen gesucht. Möglicher Kandidat ist Beaver Creek, wo eventuell eine zweite Abfahrt hinzugefügt werden könnte, ehe am folgenden Wochenende (15. - 19. März) das Saisonfinale des alpinen Ski-Weltcups über die Bühne geht.