Titelentscheidung vertagt: Bozen schlägt Salzburg

Die Liga wird im siebenten und letzten Finalspiel entschieden. Am Freitag empfängt Salzburg den HC Bozen zum Showdown. Denn die Südtiroler gewannen am Dienstagabend daheim mit 6:3 und stellten in der Finalserie auf 3:3.

Die Salzburger gingen in der ausverkauften Halle zwar in Führung, Alexander Cijan erzielte das 1:0, doch Bozen war das bessere Team, kampfbereiter und auch spielerisch stärker. Vor allem im Powerplay wurde fast jede Chance genützt.

"Das erste Drittel war wirklich schlecht, wir haben zu viele Strafen kassiert", sagte Bozen-Coach Kai Suikkanen. "Aber im zweiten Drittel sind wir ins Spiel gekommen. Wir werden am Freitag bereit sein, das ist ganz sicher."