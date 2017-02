Super-G: Reichelt Zweiter, Jansrud holt Kristall

Hannes Reichelt fuhr im Super-G von Kvitfjell als Zweiter hinter dem Südtiroler Peter Fill aufs Podest. Auf den Sieger fehlten Jansrud nach einer beherzten Fahrt nur 0,10 Sekunden. Dritter hinter Reichelt war der Kanadier Erik Guay (+0,23 Sekunden).

Mann des Tages war aber nicht Fill mit seinem ersten Super-G-Erfolg, sondern der Norweger Kjetil Jansrud: Rang sieben genügte dem Speed-Dominator des Weltcupwinters, um sich die Disziplinenwertung im Super-G zu sichern. Für Jansrud ist es bereits die dritte kleine Kristallkugel. "Es ist das, was man kriegt, wenn man der beste Skifahrer der Saison ist", so Jansrud. "Das ist was richtig Großes für die Zukunft, das will ich lange genießen."

Zweitbester Österreicher war Matthias Mayer als Elfter (+0,91). Max Franz (13./+0,97) und Vincent Kriechmayr (14./1,05) verpassten die Top Ten ebenfalls knapp.