Südtirol-Coach spricht vor dem Duell mit den Capitals von "Krieg"

Das hat es in den letzten zehn Jahren nicht gegeben: Die besten Vier des Grunddurchgangs stehen im Semifinale der ICE Hockey League. Nachdem die Capitals (4:0 gegen Fehervar), der KAC (4:1 gegen VSV) und Südtirol (4:1 gegen Bratislava) den Aufstieg schafften, kam am Dienstag Salzburg nach. Die Bullen setzten sich im sechsten Spiel der Best-of-seven-Serie gegen Dornbirn mit 3:0 durch und setzten sich gesamt mit 4:2 durch. Mann des Abends war Florian Baltram. Der Wiener, der schon im fünften Spiel das entscheidende Tor erzielt hatte, traf in Spiel sechs zum 1:0 (19.) und 2:0 (37.).

Am Sonntag geht's los

Somit stehen auch die Paarungen für das am Sonntag beginnende Semifinale fest: Der nach der Zwischenrunde erstplatzierte HCB Südtirol empfängt am Sonntag die Vienna Capitals, der KAC startet mit dem Heimspiel gegen Salzburg.

Der Favorit aus Bozen hat gegen die Capitals eine Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen. HCB-Headcoach Greg Ireland sagte daher im Interview mit Puls24: „Wien hat große Stärken in der Mannschaft. Das wird ein Krieg.“ Das letzte Play-off-Duell hatten die Italiener im Semifinale 2018 mit 4:1 gewonnen.

Capitals-Stürmer Ali Wukovits freut sich: „Es wird ein hartes Stück Arbeit. Unsere Saison-Duelle mit Bozen waren gut, immer hart umkämpft. Ich rechne mit einer sehr spannenden Serie, die von gutem, sehr physischem Eishockey geprägt sein wird.“