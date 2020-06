Starke Gegner für Österreich-Klubs in der Champions Hockey League

Die beiden in der nächsten Saison der Champions Hockey League (CHL) engagierten österreichischen Klubs haben am Mittwoch in Zürich starke Gegner zugelost bekommen. Red Bull Salzburg trifft in der ab 6./7. Oktober angesetzten Konkurrenz auf Finnlands Vertreter Tappara Tampere, die Vienna Capitals auf HC Davos aus der Schweiz. Mit dessen nationalem Ligarivalen HC Biel bekommt es der HC Bozen zu tun.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war der CHL-Start um rund einen Monat verschoben und auch der Modus geändert worden. Es wird ausschließlich K.o.-Spiele geben, und nicht wie gewohnt davor Gruppenspiele. Es nehmen 32 Teams aus 13 Ländern teil, es beginnt also mit dem Sechzehntelfinale. Inklusive bis zum Semifinale werden die Aufsteiger in Hin-und Rückspiel ermittelt. Das Finale ist für 9. Februar 2021 anberaumt.