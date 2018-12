Snowboard: Sieg und zwei Auszeichnungen für Anna Gasser

Für Snowboarderin Anna Gasser läuft die Saison nach wie vor hervorragend. Am Freitag feierte die Kärntnerin einen Sieg auf der "Dew Tour" in Breckenridge ( Colorado), sie gewann den Slopestyle mit 177,67 Punkten vor der US-Amerikanerin Julia Marino (170,66), der Finnin Enni Rukajärvi (169,67) und der zweifache Olympiasiegerin in dieser Disziplin, Jamie Anderson ( USA/167,99).

Für Gasser war es der zweite Sieg bei diesem Event nach 2015. Zuvor hatte die Big-Air-Olympiasiegerin in diesem Winter bereits im Weltcup den Big Air in Peking gewonnen und war in Modena Dritte geworden. Im Slopestyle ist in diesem Winter der Heim-Weltcup am 12. Jänner am Kreischberg für sie das Highlight.