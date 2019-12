Snowboard: Schock nach schwerem Sturz von Luca Hämmerle

Italienische Siege

Sein Bruder Alessandro wurde anschließend Siebenter. Der Montafon-Sieger schied im Halbfinale aus. Jakob Dusek holte mit Rang zwei im kleinen Finale hinter Hämmerle als Gesamt-Achter sein bestes Weltcup-Ergebnis. Julian Lüftner blieb im Viertelfinale hängen. Katharina Neussner war wegen Magen-Darm-Problemen nicht angetreten.

Die Siege gingen mit Olympiasiegerin Michela Moioli und erstmals Lorenzo Sommariva an Lokalmatadore aus Italien. Die nächsten Rennen folgen erst am 25. Jänner in Big White in Kanada.