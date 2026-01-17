Wintersport

Erster Saisonsieg: Snowboarder Benjamin Karl kann doch noch gewinnen

Snowboarder Benjamin Karl (Archivbild)
Der 40-jährige Benjamin Karl jagte fast zwei Jahre lang seinen nächsten Erfolg im Weltcup. In Bansko ist es gelungen.
17.01.26, 13:29

Der 40-jährige Benjamin Karl feierte am Samstag seinen 28. Weltcupsieg, den ersten seit fast zwei Jahren. Beim Snowboard-Weltcup in Bansko (Bulgarien) setzte er sich im Parallel-Riesentorlauf im großen Finale gegen den Kanadier Arnaud Gaudet durch, Dritter wurde bei leichtem Schneefall der Schweizer Gian Casanova. Für Karl war es der erste Saisonsieg nach zwei zweiten Plätzen, der Titelverteidiger ist damit auch einer der Topfavoriten bei den Olympischen Spielen.

ÖSV-Olympiasieger Karl: "Diese Herabwürdigung ist ein Wahnsinn“

"Ich wollte vor den Olympischen Spielen einmal gewinnen"

"Ich habe zu lange auf den Sieg gewartet. Heute wollte ich gewinnen, ich wollte vor den Olympischen Spielen einmal gewinnen", sagte Karl, der sich auf den eisigen, schlagigen Verhältnissen wohlfühlte. Christoph Karner, Alexander Payer und Fabian Obmann (gegen Karl) schieden im Viertelfinale aus, Martina Ankele und Arvid Auner (gegen Payer) im Achtelfinale.

