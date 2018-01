Anna Gasser hat am Samstag den Big-Air-Bewerb der Snowboarder bei den prestigeträchtigen X-Games in Aspen gewonnen. Österreichs Sportlerin des Jahres setzte sich mit 86 Punkten souverän vor der Japanerin Reira Iwabuchi und US-Olympiasiegerin Jamie Anderson durch, die beide auf 71 Zähler kamen.

Gasser tritt bereits am Sonntag die Heimreise nach Österreich an, wo noch einige Tage Training auf dem Programm stehen, ehe die 26-Jährige am 4. Februar zu den Olympischen Spielen nach Pyeongchang fliegt.