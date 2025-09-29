Herr der Ringe: US-Rapper Snoop Dogg bei Olympia im Einsatz
US-Rapper Snoop Dogg wird erneut als Korrespondent von Olympischen Spielen berichten. Nach seiner vielfach gelobten Premiere bei den Sommerspielen im vergangenen Jahr in Paris wird der 53-jährige Musiker auch bei den Winterspielen im kommenden Februar in Italien im Einsatz sein, wie der US-Sender NBC mitteilte. Snoop Dogg soll mit seiner einzigartigen und humorvollen Art erneut Wettkämpfe kommentieren und an Veranstaltungen teilnehmen.
"Die Olympischen Spiele sind die größte Bühne der Welt. Und wie jeder weiß, dreht sich bei mir alles um Sport, darum, Menschen zusammenzubringen, zu vereinen und gleichzeitig Spaß zu haben", sagte der US-Megastar. "Ich werde meine Pufferjacken, Schneehosen, Skibrillen und Schlittschuhe mitbringen", ergänzte Snoop Dogg. Und er werde "definitiv auf Eis laufen". Die Olympischen Spiele beginnen am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 22. Februar.
Der TV-Sender NBC hatte Snoop Dogg für bessere Quoten verpflichtet. Und das zahlte sich richtig aus, denn der Rapper lieferte während seiner drei Wochen in Paris unvergessliche Bilder. Unter anderem trug der Kalifornier die olympische Fackel an der Seine in Paris, tanzte mit den US-Turnerinnen um Superstar Simone Biles, erschien im Reiter-Outfit bei der Dressur, bekam Fechtunterricht sowie von US-Schwimmstar Michael Phelps Schwimmunterricht. So stieg die TV-Quote bei NBC im Vergleich zu Olympischen Spielen in Tokio um knapp 80 Prozent.
