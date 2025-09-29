Herr der Ringe: US-Rapper Snoop Dogg bei Olympia im Einsatz

US-Rapper Snoop Dogg wird erneut als Korrespondent von Olympischen Spielen berichten. Nach seiner vielfach gelobten Premiere bei den Sommerspielen im vergangenen Jahr in Paris wird der 53-jährige Musiker auch bei den Winterspielen im kommenden Februar in Italien im Einsatz sein, wie der US-Sender NBC mitteilte. Snoop Dogg soll mit seiner einzigartigen und humorvollen Art erneut Wettkämpfe kommentieren und an Veranstaltungen teilnehmen.

"Die Olympischen Spiele sind die größte Bühne der Welt. Und wie jeder weiß, dreht sich bei mir alles um Sport, darum, Menschen zusammenzubringen, zu vereinen und gleichzeitig Spaß zu haben", sagte der US-Megastar. "Ich werde meine Pufferjacken, Schneehosen, Skibrillen und Schlittschuhe mitbringen", ergänzte Snoop Dogg. Und er werde "definitiv auf Eis laufen". Die Olympischen Spiele beginnen am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 22. Februar.