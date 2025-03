"Skispringen war mein Leben": Dreifacher Weltmeister beendet Karriere

Nach dem Weltcup-Finale in Planica vom 28. bis 30. März wird der 33-Jährige seine Karriere beenden , wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte.

Neben den WM-Titeln in Einzel, Mixed-Team und Team gewann Eisenbichler 2022 in Peking Olympia-Bronze mit dem Team. Zudem stehen zwei Silber- und eine Bronzemedaille bei Skiflug-Weltmeisterschaften in der Statistik.